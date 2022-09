In Amersfoort heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een felle brand gewoed. Het bleek om een elektrisch voertuig te gaan. De brand sloeg vervolgens ook nog over naar een naastgelegen woning, maar er vielen geen gewonden

De brand brak rond 1.00 uur uit op de Baak van Wemeldinge. Omdat het om een elektrisch voertuig ging, kon de brandweer het vuur niet zomaar maar blussen. Maar toen de brand oversloeg naar een naastgelegen woning ondernamen ze gelijk actie. De woning is hierdoor redelijk intact gebleven, l is de gevel wel zwartgeblakerd. Van de auto is niks meer over. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend.