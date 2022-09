In Bunschoten-Spakenburg is vogelgriep uitgebroken. Het gaat niet om een bedrijf, maar om een hobbyhouder die 150 sierwatervogels heeft. De dieren worden afgemaakt, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Rond de locatie waar de besmetting is vastgesteld, liggen geen pluimveehouderijen. In een straal van 3 kilometer wel. Die bedrijven worden de komende tijd gescreend, maar vooralsnog hoeven die niet geruimd te worden. In een straal van 10 kilometer van het bedrijf geldt nu wel per direct een verbod op het transporteren van pluimvee, hobbyvogels of eieren. Zeker 20 bedrijven zijn daardoor getroffen.

De in Bunschoten-Spakenburg gevonden variant is waarschijnlijk de hoogpathogene variant, die vogels ernstiger ziek maakt dan de mildere varianten van vogelgriep. In het hele land heerst al langere tijd vogelgriep. Er geldt in de regio al sinds oktober vorig jaar een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden vogels. Voor hobbyvogels geldt alleen een afschermplicht.