Het geslacht van de plompe lori-tweeling, die in mei in DierenPark Amersfoort werd geboren, is bekend. De zeldzame aapjes zijn beiden mannetjes.

De dierentuin had best een primeur te pakken in mei, toen de beestjes ter wereld kwamen. De halfaapjes staan namelijk op de 'rode lijst' van bedreigde diersoorten. Door hun reflecterende ogen is de kleine plompe lori een relatief makkelijke prooi voor jagers. Ook wordt de populatie en het leefgebied (Vietnam en Laos) van de soort kleiner door het kappen en verbranden van bossen. Bij de geboorte was het geslacht van de jongen nog niet bekend. De tweeling was wel direct nieuwsgierig en keek vanuit de moeders buik om zich heen. Inmiddels zijn de broertjes steeds vaker van hun moeders zijde geweken en hebben ze zelfs al hun eerste trainingsdagen gehad. "Zij krijgen kennel- en weegschaaltraining", vertelt dierverzorger Paul Rodewijk. "Door deze trainingen bereiden wij de jongen voor op transport en houden wij hun gezondheid in de gaten."