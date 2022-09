Net zoals Utrecht, zoekt ook Amersfoort nog een klimaatburgemeester voor de Nationale Klimaatweek, die plaatsvindt van 31 oktober tot en met 6 november. Door het hele land hebben al 110 klimaatburgemeesters zich aangemeld.

Op 31 oktober start de tweede Nationale Klimaatweek (NKW). In die week (die loopt t/m 6 november) vraagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen in de samenleving. Aanmelden kan via www.nkw2022.nl.