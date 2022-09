Elk jaar zevenhonderd nieuwe huizen en dat tot 2040. Dat is wat de woningcorporaties in de regio Foodvalley willen. In totaal gaat het om 12.000 woningen en 1200 studenteneenheden.

Vorig jaar spraken de gemeenten in de regio Foodvally (Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Nijkerk) al af tot 2040 40.000 huizen toe te voegen. Dat is meer dan de gemeente Veenendaal zelf, die 28.000 woningen telt. Van die 40.000 willen de Rijksoverheid en de gemeenten dat 30 procent bestaat uit sociale huur, zo'n 13.000 woningen dus. De corporaties Rhenam Wonen, Veenvesters, De Woningstichting Idealis, Woningstichting Barneveld, Woningstichting Nijkerk, Woningbedrijf Renswoude en Woonstede hebben aangeboden deze taak op zich te nemen. Om dit aanbod te kunnen realiseren hebben de corporaties wel een aantal randvoorwaarden. Ze benoemen reële grondprijzen, goede afspraken over locaties en intensieve, regionale samenwerking als belangrijkste zaken. Voor hun maakt het niet uit waar de huizen worden gebouwd, als ze maar worden gebouwd. Maar de behoefte aan nieuwbouw is niet het enige probleem. Omdat de energieprijzen zo de pan uitrijzen, is er ook sprake van een enorme verduurzamingsopgave in de al bestaande woningen. Daarom gaan de corporaties de komende decennia minstens 70 miljoen euro per jaar in isolatie, duurzame installaties en zonnepanelen investeren. Dit kunnen de corporaties betalen, omdat vanaf 2023 de omstreden verhuurderheffing wordt afgeschaft. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort