Alweer is de lading van een vuilniswagen in de brand gevlogen. In april van dit jaar moest een chauffeur in Amersfoort zijn enorme lading afval dumpen, omdat het in de fik stond. Ditmaal is het raak in Soest.

Op de Hobbemalaan om precies te zijn. "Daar heeft de chauffeur van de vuilniswagen zijn lading gedumpt en die wordt nu afgeblust door de brandweer", laat woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht, Marcel van Westendorp weten. Maar wat is eigenlijk het protocol? Mag je als chauffeur zomaar je lading brandende afval dumpen? "Dat is aan de chauffeurs zelf. Vroeger gebeurde het wel eens dat ze naar de kazerne reden, maar dat doen ze nu niet meer." En waar gaat dan de voorkeur van de brandweer naar uit? "Ons maakt het niet zoveel uit. Als de chauffeur maar zo snel mogelijk zijn spullen lost, zodat hij zelf niet in de brand vliegt", aldus Van Westendorp. Dat was bij deze situatie ook niet het geval. De chauffeur mankeert niks. Ook de schade aan de vuilniswagen zelf is nihil. De gemeente zal de berg afval op de Hobbemalaan opruimen.