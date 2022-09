Het onderzoek tegen de boeren die in juli een stuk natuurgebied bij Stroe vernielden, wordt stopgezet. Staatsbosbeheer zegt teleurgesteld te zijn, maar zal in soortgelijke gevallen aangifte blijven doen: "Dit gaat voor ons een grens over."

Boeren bewerkten het 720 vierkante meter grote stuk natuurgebied in juli als protestactie. Ze waren van mening dat Staatsbosbeheer de natuur niet goed beheert, en dat de boeren daarom een onevenredig aandeel moeten leveren in het oplossen van het stikstofprobleem. Bij het natuurgebied bij Stroe ergerden ze zich omdat het gebruikt werd om dood hout op te slaan. Boswachter Laurens Jansen vertelde dat dit juist wel goed is voor de bodem.

Namens Staatsbosbeheer werd er aangifte gedaan wegens vernieling. Maar nu blijkt dat de politie geen verdachten in het vizier heeft: "In overleg met het OM is dit onderzoek gestopt", aldus een politiewoordvoerder. "We zijn uiteraard teleurgesteld dat er niemand vervolgd wordt", laat een woordvoerder van Staatsbosbeheer weten.

"Maar we zijn wel blij dat de politie gedegen onderzoek heeft gedaan. Voor ons gaat het vernielen van een van onze gebieden gewoon een grens over. We blijven dan ook zeker aangifte doen, mocht iets dergelijks nog eens gebeuren." Jansen vertelde destijds dat het stuk grond gelukkig niet heel kwetsbaar was, en waarschijnlijk weer goed zou herstellen.

"Tot een aantal jaren geleden werd het gebruikt voor dood hout, en tot gisteren stond er vooral gras, en wat lage begroeiing. Er zitten in dat lage gras dieren, en het is nog midden in het broedseizoen."