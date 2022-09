De gemeente Soest gaat inwoners met een laag inkomen helpen met het besparen van energie. Producten zoals tochtstrips, radiatorfolie en deurdrangers worden voor niks geplaatst.

Voor iedereen in Soest of Soesterberg die de eenmalige energietoeslag van 800 euro heeft ontvangen of daar recht op heeft, is er nu ook een gratis aanpak energiebesparing. Ook huishoudens die contact hebben met een welzijns- of maatschappelijke organisatie in de gemeente Soest maken aanspraak op de aanpak.

Maar hoe werkt het precies? Eerst kijkt een expert mee in huis waar kleine energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Dan bepaalt de inwoner wat wel en niet wordt aangebracht. De producten zelf zijn gratis, net zoals het aanbrengen ervan. Voorbeelden van kleine energiebesparende maatregelen in de woning zijn tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop en deurdrangers.

De gemeente Soest kan deze aanpak bekostigen vanwege een uitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De uitkering moet worden ingezet om het energieverbruik (energiekosten) voor inwoners met een laag inkomen structureel te verlagen.

Wethouder duurzaamheid en milieu, Aukje Treep, moedigt het initiatief aan: "Deze doelgroep heeft het op meerdere vlakken al niet makkelijk. We zijn daarom erg blij dat we ze kunnen helpen met het verlagen van hun energieverbruik. Al is het een druppel op een gloeiende plaat, maar niets doen is geen optie. Met elkaar aan de slag gaan wel."

De aanpak is vooral bedoeld voor huurwoningen en start voor de aankomende winter.