De Keistad Triatlon, die komend weekend nabij het Eemplein begint, gaat niet door zoals gepland. Dinsdagmiddag werd door het waterschap een watermonster genomen van het water in de Eem langs de Koppel. Onderzoek wees uit dat er blauwalg in het water zit.

In verband met de gezondheid is zwemmen in gebieden met veel blauwalg riskant. Sommige soorten kunnen giftige stoffen afscheiden waardoor mensen ziek kunnen worden. "Gisteravond hebben we een spoedvergadering belegd en besloten de triatlon te schrappen", aldus organisator van de Keistad Triatlon, Henk Oosterhof.

"Uiteraard hebben we direct de gemeente ingelicht. Maar dit betekent niet dat we door alles een streep zetten. In dit soort gevallen grijpen we terug op een tweede plan."

Dat alternatief is een run-bike-run. "Op dit moment zijn we dit alternatief aan het uitwerken. Vast staat dat de deelnemers eerst 2,5 kilometer gaan hardlopen. Daarna ligt er, afhankelijk van de gekozen wedstrijd, een parcours van 20 of 40 fietskilometers. De run-bike-run wordt afgesloten met een looponderdeel van 5 of 10 kilometer."

Volgens Oosterhof zijn inmiddels alle deelnemers via een mail op de hoogte gebracht. "Dat geldt ook voor de Amersfoortse Reddingsbrigade en andere instanties die we jaarlijks inschakelen om alles in goede banen te leiden", aldus de organisator.