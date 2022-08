Van dinsdag 6 september tot donderdag 8 september en van woensdag 14 september tot donderdag 15 september wordt er in de avond en nacht gemaaid bij knooppunt Hoevelaken. Daardoor zijn enkele verbindingswegen rondom Amersfoort 's nachts afgesloten. Overdag hebben reizigers nergens last van.

Op dinsdag 6 september gaat het onder meer om de verbindingsweg van de A1 Amsterdam naar de A28 richting Utrecht en Zwolle. Dit verkeer wordt omgeleid via de A1 richting Voorthuizen. Eén dag later is ook de verbindingsweg van de A1 Apeldoorn naar de A28 richting Zwolle en Utrecht dicht. Dit verkeer wordt omgeleid via de A1 om bij aansluiting Amersfoort-Noord te keren.

Dezelfde wegen zijn ook gesloten op woensdag 14 september. Verkeer richting Amsterdam en Apeldoorn wordt dan echter omgeleid via de A28 en kan keren bij aansluiting Amersfoort-Vathorst. De 14de is ook de parallelrijbaan A28 van Utrecht richting Zwolle ter hoogte van knooppunt Hoevelaken dicht.

De wegen zijn telkens alleen gesloten tussen 21.00 uur en 5.00 uur. Volgens Rijkswaterstaat moeten reizigers rekening houden met 15 minuten vertraging.