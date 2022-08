Een derde van de senioren in Nijkerk is van plan in de komende tien jaar te verhuizen. Daardoor ontstaat er in de gemeente - althans, op papier - een tekort van circa 1800 woningen. Dit blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek naar de woonwensen van ouderen.

Bij velen van hen speelt de toekomstige zorgbehoefte een rol. Het meest gewild bij ouderen zijn huizen op de begane grond, zoals hof- of patiowoningen. Daarna volgen appartementen met een lift. Uit het onderzoek blijkt verder dat er een grote vraag bestaat naar woonvormen met een gemeenschappelijke ruimte, bijvoorbeeld een huiskamer. Dit wordt door senioren gezien als een tussenstap tussen regulier, zelfstandig wonen en een verblijf met zorg in in een verpleeghuis. Voor de enquête zijn een kleine 10.000 huishoudens, waarvan de hoofdbewoner 55 jaar of ouder is, aangeschreven. Zo'n 1600 mensen vulden de vragenlijst in. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen 'lege nesten' (55-74 jaar), waar dikwijls nog geen sprake is van een zorgvraag, en de groep daarboven. Volgens de gemeente Nijkerk wordt bij initiatieven voor nieuwbouw al rekening gehouden met voor senioren geschikte woningen.