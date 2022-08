Een opvallende verschijning op het Eemplein in Amersfoort woensdagochtend. Daar staat een grote, gele container, waarin een hennepkwekerij is nagebouwd. De container is bedoeld om de gevaren van een wietkwekerij uit te leggen.

Voetgangers op het Eemplein zullen woensdagochtend even vreemd hebben opgekeken. Plots stond daar een grote, gele container midden op het plein. De zogenaamde 'hennepcontainer' blijkt een initiatief van de gemeente Amersfoort. "De container is van Stedin", laat gemeentewoordvoerder Judith van 't Holt weten. "Die heeft in die container een hennepkwekerij nagebouwd. Zo kun je zien hoe dat eruit ziet en dus de politie waarschuwen als bijvoorbeeld je buren iets soortgelijks hebben." Behalve de gemeente en de politie zijn medewerkers van Meld Misdaad Anoniem aanwezig om uit te leggen dat je zoiets ook anoniem kan melden. Een paar weken terug stond de container nog in Nieuwland. Toen kwamen er volgens de gemeente zulke leuke reacties dat ze besloot om de container ook neer te zetten op het Eemplein. "We hopen vooral omstanders te trekken die vandaag op het Eemplein lopen", vertelt van 't Holt. De container staat er tot 's middags 16.00 uur. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort