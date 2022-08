Een fietser is dinsdagmorgen ernstig gewond geraakt nadat zij ten val kwam door een botsing met een scooterrijder. Dit gebeurde op de Baron van Nagellstraat in Voorthuizen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook kwam er een traumahelikopter ter plaatse.

De fietser kwam ten val toen zij werd ingehaald door de scooterrijder. De scooterrijder raakte niet gewond. Omstanders hielpen het slachtoffer totdat de ambulance kwam. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort