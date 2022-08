Na een ruzie bij het asielzoekerscentrum aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort, is één persoon opgepakt. Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk.

Een ruzie bij het AZC bracht op maandagavond veel politie op de been. Volgens een woordvoerder van de politie is er één persoon opgepakt op verdenking van bedreiging. Of het ging om mensen die op de locatie opgevangen worden, of om mensen van buiten de locatie, kon de woordvoerder niet bevestigen. Ook is niet duidelijk wie er bedreigd werd. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort