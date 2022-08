Een speciale eenheid van de politie heeft in Amersfoort maandagmiddag een auto klemgereden. Dit gebeurde midden in de avondspits, op de Valutaboulevard in Vathorst. Minimaal één persoon is aangehouden.

Het is een drukke maandagavond, als diverse automobilisten voorsorteren om vanuit de Valutaboulevard richting de snelweg te gaan. Rond de klok van 17.30 uur worden zij ingehaald door een peloton aan auto's, die hun voertuig voor, achter én naast een groen autootje zetten. Waar enkele onschuldige burgers doorrijden, stoppen anderen. Zij zien uit de onopvallende politievoertuigen diverse leden van een aanhoudingseenheid springen en zich snellen naar de auto die zojuist is klemgereden. Minimaal één persoon wordt geboeid en meegenomen. Zo snel als de politie kwam, zo snel waren ze ook weer weg. Maandagavond kon de politie nog niet vertellen waarom de aanhouding is verricht.