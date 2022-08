Hondsbrutaal, harteloos en zonder oog voor de slachtoffers. Een serie overvallen in Amersfoort roept nog altijd veel vragen op en weinig antwoorden. Mede daarom schakelt de politie en het Openbaar Ministerie door en wordt landelijke hulp ingeschakeld.

Oog in oog staan met gewapende overvallers, gegijzeld worden en/of moeten vechten met een crimineel die uit jouw eigen woning spullen wil stelen. Dit gebeurde bij meerdere Amersfoortse slachtoffers in de maanden juni en juli van dit jaar. Aanhoudingen? Die zijn er voor zover bekend nauwelijks.

Waar eerder tekstkarren zijn geplaatst, flyers werden opgehangen en er een getuigenoproep in het regionale misdaadopsporingsprogramma van RTV Utrecht Bureau Hengeveld kwam, is de volgende stap de nationale televisie. Dinsdagavond worden de vier overvallen behandeld in Opsporing Verzocht.

In de uitzending van het opsporingsprogramma worden niet alleen (nieuwe) bewakingsbeelden getoond, ook komen twee slachtoffers van de woningovervallen aan het woord.

Daarnaast zal de politie een nieuwe stand van zaken geven. Zijn er bijvoorbeeld al nieuwe aanhoudingen verricht en is de uitzending ook bedoeld om meer bewijslast te verzamelen om deze personen nog langer achter slot en grendel te krijgen?

Navraag bij de politie levert nu nog niets op. Zij wijzen naar de uitzending van dinsdagavond en willen verder nog weinig over de vier incidenten kwijt. De vraag of het om één en dezelfde dadergroep gaat, blijft tot op heden dan ook onbeantwoord.

Opvallend: bij drie van de vier overvallen waren de daders op zoek naar dure horloges

Dat is namelijk niet ondenkbaar. Zo zijn drie van de vier overvallen gepleegd in Amersfoort Noord en lijkt het in alle gevallen te gaan om tieners die uit zijn op horloges. Voor de overval op 15 juni bij brillenzaak Bouman aan de Hendrik van Viandenstraat is een vijftienjarige jongen uit Amersfoort gearresteerd. Zijn drie maten? Die lopen nog vrij rond.

Op 8 juli werd in de Harlingenstraat in Vathorst een man in zijn woning overvallen. Twee gemaskerde, gewapende mannen drongen zijn woning binnen en eisten zijn horloge. Dit blijkt achteraf een nep-Rolex, van Ali-Express, te zijn, maar geeft wel aan hoe ver criminelen tegenwoordig gaan. De daders? Spoorloos.

Nog geen 48 uur later schrikt opnieuw de wijk Vathorst op van een brutale woningoverval. Op steenworp afstand van de Harlingenstraat, dringen een onbekend aantal daders een woning aan de Paasberg binnen. Hier staan een 55-jarige vrouw en haar zoon (24) oog in oog met criminelen. Hun zoektocht richt zich op geld, en jawel: horloges. De politie boekte in deze zaak al een succesje. Niet lang na de overval werd een zeventienjarige aangehouden, maar naar de overige daders wordt nog altijd gezocht.

De laatste overval in Amersfoort op 18 juli (de overval op de Lidl door twee tieners, in dezelfde maand niet meegerekend) was de gewelddadigste. Meerdere personen drongen een woning aan de Bruggensingel-Noord in Kattenbroek binnen. Terwijl minimaal één dader bij het slachtoffer blijft, pinnen zijn kompanen met de gestolen bankpas en verkregen pincode.

Ondanks dat het bloedheet buiten is, doet de dader dit met een dikke trui aan en capuchon op. Dit is getuigen opgevallen en dit, in combinatie met camerabeelden, zorgden ervoor dat de politie één persoon kon aanhouden. Van de overige overvallers ontbreekt op dit moment nog ieder spoor.