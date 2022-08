De opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het Van der Valk Hotel in Leusden wordt met een half jaar verlengd. Dat maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag bekend. Ook kunnen er nu dertig meer vluchtelingen opgevangen worden.

Sinds juni wordt al aan tachtig vluchtelingen onderdak gegeven in het hotel. Door de grote stroom aan asielzoekers die het land binnenkomt, zijn de reguliere opvangplekken vol en is het COA op zoek naar tijdelijke opvanglocaties. Daarom heeft het een verzoek ingediend om de crisisnoodopvang in Leusden met een half jaar te verlengen en het aantal plekken uit te breiden.

De gemeente Leusden heeft hiermee ingestemd. Er is nu plek voor in totaal 110 minderjarige alleenstaande vluchtelingen in het hotel.