Langs de A1 bij Stroe heeft de Dierenambulance Nijkerk zondag samen met Rijkswaterstaat een kippenhok met drie levende kippen weggehaald. De dieren waren er achtergelaten bij wijze van protestactie. Volgens de dierenambulance ging het om een boerenprotest, al is dat niet zeker.

Een voorbijganger belde de dierenambulance nadat hij of zij het kippenhok met drie levende kipper erin zag staan naast de A1, ter hoogte van Stroe. "Geen alledaagse melding, het bleek om een boerenprotest te gaan", concludeerden de vrijwilligers van de Dierenambulance Nijkerk.

Of het echt om een boerenprotest gaat of de dader(s) iets anders wilden aankaarten, zoals de asielcrisis in Ter Apel, is niet helemaal duidelijk. Bij het hok waren spandoeken gehangen, met onder andere de tekst 'Gezocht! Nieuw huis!'. Samen met medewerkers van Rijkswaterstaat is het kippenhok weggehaald. De drie kippen zijn opgevangen en worden elders ondergebracht.