De politie en hulpverleners van de ambulancedienst rukten zaterdagavond uit naar het Soesterkwartier, waar in een woning aan De Dreef een privéfeestje uit de hand zou zijn gelopen.

Wat er precies gebeurd is, is ook voor de politie nog altijd niet duidelijk. Mede doordat 'veel mensen onder invloed waren’, aldus een woordvoerder, was ter plekke niet vast te stellen wat er nou precies aan de hand was. Er is één persoon gewond geraakt, maar dat zou zijn gebeurd na een valpartij. De politie heeft niemand aangehouden.

Aanvankelijk werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen naar het huis in het Soesterkwartier, maar die werd al snel weer geannuleerd. Het is niet duidelijk hoe het nu met de gewonde persoon is.