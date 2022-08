Met zeker vijf wagens heeft de politie vrijdagavond een achtervolging ingezet op een zwarte Volkswagen Golf vanuit Ede. De auto werd in Baarn klemgereden. De bestuurder is gearresteerd.

De auto reed vanaf Ede via de A30 naar de A1 en sloeg daar de richting van Amersfoort in. Bij Baarn vluchtte de auto van de snelweg af maar reed zich uiteindelijk klem in een politiefuik op de Brink in Baarn. De politie heeft nog niet bekendgemaakt waarom de man gezocht werd.