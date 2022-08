In de strijd tegen criminaliteit hebben Baarn en Soest diverse camera’s geplaatst langs belangrijke toegangswegen. Deze zogeheten ANPR-camera’s zijn gekoppeld aan databanken van justitie en politie en moeten de inbraakgolf -vooral in Soest- stoppen.

De politie bezit een database met daarin kentekens van voertuigen die door de politie om wat voor reden dan ook worden gezocht. Het kan gaan om automobilisten die nog een straf open hebben staan of een boete moeten betalen. Ook gestolen voertuigen of auto's die gekoppeld worden aan criminelen staan daarin.

De ANPR-camera scant elke voorbijgaande auto en als een gesignaleerd kenteken wordt gezien, ontvangen agenten een melding. Zij kunnen er dan voor kiezen direct actie te ondernemen en in de omgeving op zoek te gaan naar de auto.

In het verleden werd vooral Baarn gezien als hotspot voor inbrekers. Toch daalde het afgelopen jaar de inbraken met 50 procent. In Soest is echter een stijging te zien: in 2021 waren er 27 inbraken en dit jaar staat de teller al op 64.

Pakkans vergroten

Mede daarom besluiten Baarn en Soest de hulp van ANPR-camera's in te schakelen en de pakkans van criminelen te vergroten. "De tijdelijke plaatsing van de ANPR-camera's is een samenwerking tussen gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Het aanpakken van inbraken is één van de speerpunten in ons veiligheidsbeleid."

Aan de privacywetgeving is gedacht, willen beide gemeenten benadrukken. "Kentekens die geen 'match' opleveren worden niet opgeslagen en beelden worden geblurd."

De ANPR-camera's zijn deze week in Soest en Baarn geplaatst en zullen de komende maanden actief zijn. Daarna wordt het effect van de inzet geëvalueerd.