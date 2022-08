Ambtenaren moeten mogelijk deze winter een extra dikke trui aantrekken. Als het aan de Lokale Partij ligt, blijft de verwarming zo laag mogelijk in gemeentelijke gebouwen. Met een maximumtemperatuur wil de partij de energierekening binnen de perken houden.

Het is één van de suggesties die de Lokale Partij doet aan het college van Nijkerk om de energierekening straks nog betaalbaar te houden: de thermostaat komt niet boven een bepaalde temperatuur. Hoe hoog of laag die kamertemperatuur wordt, laat de partij in het midden.

Met deze en meer maatregelen - zoals het zoveel mogelijk uitschakelen van de verlichting - moet de gemeente niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook zorgen dat het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie niet indirect moet worden opgehoest door inwoners. Een hoge rekening zou een hap uit de begroting nemen, vreest de partij. Het college van Nijkerk heeft nog niet op de suggesties gereageerd.