Het initiatief van de Amersfoortse politiek om asielzoekers uit Ter Apel op te willen vangen, krijgt navolging in Baarn. De ChristenUnie-fractie in deze gemeente heeft het gemeentebestuur opgeroepen eveneens asielzoekers die nu buiten moeten slapen tijdelijk op te vangen.

'We zijn geschrokken van de verschrikkelijk situatie in Ter Apel', schrijft Roy Bruins van de ChristenUnie in Baarn. Zijn partij vraagt het gemeentebestuur om snelle opvang in Baarn van een deel van de asielzoekers en daarbij buiten de gebaande paden te kijken. 'Bijvoorbeeld door te overleggen met Camping De Zeven Linden of stichting Buitenzorg en Paleis Soestdijk. Of door serieus te kijken naar mogelijkheden op het terrein van de Baarnsche-zoom, Baarn-centraal of de de beoogde wellness-locatie of in De Trits.'

De oproep in Baarn volgt een dag nadat de Amersfoortse fractie van de ChristenUnie met succes eenzelfde 'beroep op medemenselijkheid' deed en al snel medestanders vond in een meerderheid van de raad. De ChristenUnie in Baarn hamert erop dat Baarn altijd een gastvrije gemeente is geweest, die zich met veel vrijwilligers inzet voor vluchtelingen en statushouders.

In Amersfoort heeft de VVD als grootste oppositiepartij inmiddels ook van zich laten horen. De liberalen staan niet te springen om een groot aantal asielzoekers uit Ter Apel naar Amersfoort te halen. Dit omdat de stad nu al veel opvang van vluchtelingen en statushouders voor haar rekening neemt.

"Maar we zijn wel voor de tijdelijke opvang van een kleine groep extra mensen", zegt VVD-er Marleen van den Nieuwendijk. "Als het aan ons ligt, zijn dat gezinnen die al zijn aangemeld in Ter Apel. In Amersfoort is al jarenlang een gezinslocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers, dus daar hebben we ervaring mee."