Tussen Amersfoort Schothorst, Amersfoort Centraal en Utrecht Centraal rijden er vandaag al minder intercity's door de NS-stakingen in het westen van het land. De NS adviseert om in de reisplanner te controleren wat er wel rijdt.

Een woordvoerder van de NS verklaart waardoor dit komt. "De dienstregeling in het land is verweefd. De trein van Utrecht naar Amersfoort komt namelijk uit Den Haag. Hierdoor heeft de staking in het westen direct effect op andere regio's." De NS probeert de treinen die al zouden rijden vanuit Gouda te laten vertrekken, 'maar het is een enorme logistieke puzzel'.