Aan de Westsingel in de Amersfoortse binnenstad is donderdagmiddag rond 18.00 uur een fietser het water ingereden.

Het is niet bekend hoe hij in het water is beland. De man werd door omstanders geholpen om boven water te blijven, en is later door de brandweer uit het water gehaald.

De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.