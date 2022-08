De Noordewierweg wordt door veel Amersfoorters gezien als racebaan, maar staat de politie er, dan trapt vrijwel niemand het gaspedaal in. Dat blijkt ook de controle, die van de week is gehouden.

Op verzoek van de wijkagent werd vorige week een snelheidscontrole uitgevoerd op de weg die dwars door de Amersfoortse wijk Soesterkwartier gaat. "Dit omdat er meerdere klachten kwamen dat er te hard gereden zou worden."

Op de weg geldt -op het deel waar de controle werd uitgevoerd- een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Tijdens de actie werd één bestuurder betrapt op een overtreding; hij reed 61 kilometer per uur. "De rest van de gecontroleerde voertuigen reden rond de 40 en 45 kilometer per uur", laat de politie weten.

De agenten laten weten meerdere controles uit te gaan voeren bij overlastlocaties.