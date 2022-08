Het voormalige schoolgebouw van basisschool De Holm aan de Lingewijk in Leusden blijft langer in gebruik dan van tevoren verwacht. Het gebouw zou begin 2023 ruimte maken voor zeven woningen, maar door een onverwachte leerlingengroei is het gebouw nog minimaal een jaar nodig als basisschool.

In Leusden werd eerst een leerlingenkrimp voorzien, maar die is omgebogen naar een verwachte leerlingengroei voor de komende vijftien jaar. Daardoor is een tekort ontstaan aan locaties waar basisonderwijs gegeven kan worden. Klassen van de scholen de Hobbit en het Kompas zullen het komende schooljaar gebruikmaken van het gebouw aan de Lingewijk. Ook een aantal groepen van de taalschool vestigt zich in de nu nog leegstaande klaslokalen.

De gemeente heeft gekeken naar andere oplossingen voor de opvang van de leerlingengroei, zoals tijdelijke huisvesting in portocabins. Maar dat zou meer onzekerheid geven over de planning, meer geld kosten en kwalitatief minder goed zijn dan het voormalige schoolgebouw opnieuw in gebruik nemen.

Ondertussen onderzoekt de gemeente hoe voor permanente huisvesting kan worden gezorgd, met oog op de verdere groei van het aantal leerlingen.