Het personeel van de NS begint woensdag met de estafettestaking. Vanaf Amersfoort Centraal rijden er daardoor geen treinen naar de regio Noord. Er zijn geen vervangende bussen ingezet.

De gehele hele dag rijden er vrijwel geen treinen in en naar de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. Vanuit Amersfoort rijdt de trein tot aan Zwolle, Meppel, Steenwijk en Heerenveen.

Regio Noord is het beginpunt van de estafettestaking. Vrijdag is de regio West aan de beurt en voor volgende week zijn stakingen in de regio's Noordwest, Midden en Zuid en Oost gepland.

Economische schade

De staking wordt georganiseerd omdat de vakbonden een loonsverhoging willen zien om de koopkracht van het personeel op peil te houden. De NS wil daar niet in meegaan, omdat het bedrijf nog economische schade van de coronapandemie voelt.

De NS adviseert reizigers hun reis uit te stellen of een ander vervoersmiddel te nemen. Andere treinvervoerders, zoals Arriva, rijden wel volgens de vaste dienstregeling.