Bij restaurant 't Herdertje in Voorthuizen is woensdagmiddag brand uitgebroken in de keuken aan de achterkant van het gebouw. Het pand is door de medewerkers ontruimd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Vanwege de warmte heeft de brandweer extra materieel en personeel uit de kazerne laten komen. Daarna was de brand snel onder controle en kon worden voorkomen dat het hele gebouw uit zou branden. Zowel het bijgebouw achter het restaurant als het restaurant zelf is erg beschadigd. Er raakte niemand gewond.