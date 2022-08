Een motorrijder is omstreeks 6.45 uur aangereden door een personenwagen in Bunschoten. Hij raakte hierbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval vond plaats op de Amersfoortseweg (N1999). Vlak na de aanrijding passeerden er toevallig twee brandweerlieden uit Bunschoten. Zij zijn gestopt om te helpen. Een ambulance werd uiteindelijk opgeroepen en na controle is de motorrijder meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies heeft kunnen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Wel was het mistig en was er sprake van een scherpe zon.