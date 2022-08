Een viskraam is in de nacht van dinsdag op woensdag in Bunschoten-Spakenburg in vlammen opgegaan. Tijdens de brand vond ook een explosie plaats, vermoedelijk vanwege gasflessen. De brandweer was lange tijd bezig met het blussen van het vuur.

Rond 1.30 uur zag een voorbijganger veel rook boven industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Toen hij ging kijken, zag hij aan de Lorentzweg een viskar in lichterlaaie staan. Hij schakelde meteen de brandweer in. De politie was op dat moment al in het het dorp aanwezig en spoedde zich naar de plek toe. Zij moesten toen dekking zoeken, omdat er een explosie plaatsvond. Vermoedelijk werd de knal veroorzaakt door een gasfles in de viskraam. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer had even nodig om het felle vuur onder controle te krijgen. De viskraam is volledig door de brand verwoest. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. Er stonden naast de viskraam nog meer marktwagens. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort