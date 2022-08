Op de Nijkerkerweg in Bunschoten liep maandagochtend een ooievaar rond die verschillende fietsers agressief bejegende en zelfs aanviel. Dat is te zien op beelden op Twitter.

Waar de ooievaar precies vandaan kwam, is onbekend. Op de beelden is te zien dat de ooievaar over het fietspad loopt, waardoor verschillende fietsers uit moeten wijken. Ook besloot de ooievaar om kort de weg op te duiken. Hoe het nu met de ooievaar is, is niet bekend. De gemeente Bunschoten komt nog met een reactie.