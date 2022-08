Hotel-restaurant Het Witte Huis in Soest kan haar hotelgasten weer ontbijt serveren. Het horeca-gedeelte en het hoofdgebouw van het pand mogen (deels) open. Vorige maand stortte daar een plafond in.

Het hotel was de afgelopen maand weliswaar open voor gasten, maar ontbijten en een drankje nuttigen kon niet. Daarvoor werden gasten naar een nabijgelegen hotel verwezen. De keuken en het restaurant waren dicht, nadat vorige maand het plafond boven de bar plotsklaps naar beneden kwam. Dat gebeurde op 13 juli. Niemand raakte gewond.

Uit onderzoek is nu gebleken dat een constructiefout in het in 2012 aangebrachte verlaagde plafond de oorzaak was van de instorting. Fletcher Hotels, dat destijds nog geen eigenaar was van het pand, gaat die fout nu laten herstellen om herhaling te voorkomen.

De gemeente Soest bevestigt dat Het Witte Huis haar hoofdgebouw met horecadeel weer mag openen. Intussen wordt de constructiefout hersteld. Zodra dat werk gereed is, wordt het hele pand weer als vanouds gebruikt. Tot die tijd zijn de gasten welkom in een deel van het gebouw via een via een aparte, tijdelijk aangelegde ingang.