In het centrum van Baarn is maandagochtend een persoon aangehouden voor het bezit van een wapen. Deze werd gevonden bij een inval van een arrestatieteam. Het wapen is in beslag genomen.

De woning waar de inval werd gedaan, betrof een kleine flatwoning aan het Brinkzicht in Baarn. Op basis van binnengekomen informatie is de politie met assistentie van een arrestatieteam hier naar binnen gegaan. Daar troffen zij het wapen aan. Wat het voor wapen is en waarom de persoon dit wapen in bezit had, wordt nog onderzocht. De persoon is gearresteerd. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort