Op een schoolplein in het Soesterkwartier in Amersfoort is maandagavond een papiercontainer in brand gestoken.

Rond 20.30 uur sloegen de vlammen uit een blauwe plastic container gevuld met papier op het plein van basisschool 't Anker aan de Dollardstraat. De gealarmeerde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de omliggende struiken. De container is door de felle brand volledig gesmolten.