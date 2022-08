Papieren, tekeningen en kleding. Alles wat er in de bouwkeet aan de Tiellaan in Vathorst lag, is in rook opgegaan. De medewerkers gingen maandagochtend wel weer gewoon aan het werk. Of er sprake is van brandstichting is nog niet bekend.

Gisteren, na de brand, stuurde de politie een burgernetmelding rond met een oproep naar getuigen. De politie meldt dat er maandagmiddag een rechercheteam naar de afgebrande bouwkeet is gegaan om een onderzoek te starten en eventuele sporen veilig te stellen. De bouwkeet die is afgefikt is eigendom van Heijmans en stond opgestapeld met andere keten. "Er is vooral papierwerk, tekeningen en kleding verloren gegaan. Daar zaten geen waardevolle spullen bij", aldus een woordvoerder van het bouwbedrijf. Tijdens de brand waren er geen medewerkers aanwezig en aangezien de bouwplaats afgelegen ligt, was er verder geen gevaar. Wel kwamen er veel rookwolken vrij, waardoor de brandweer adviseerde om ramen en deuren dicht te houden. Voor nu wordt er een plan gemaakt voor een noodbouwkeet en geeft Heijmans aan dat er geen vertraging in het bouwplan voor de woningen zit. Dat blijkt ook aangezien de medewerkers maandag ochtend gewoon weer aan het werk waren.