In Park Schothorst aan de Kazematten in Amersfoort is maandagmiddag brand ontstaan. De brandweer had de brand al snel weer onder controle.

Omstanders die voorbij fietsten merkten de brand op en belden de brandweer. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, is niet bekend.