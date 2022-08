De nabestaanden van twee overleden kinderen die op begraafplaats Rusthof in Leusden begraven liggen, hebben aangifte gedaan tegen een medewerker van de begraafplaats. Ze verwijten die persoon, in dienst van de gemeente Amersfoort, plichtsverzuim.

In september 2021 mochten zes paranormaal onderzoekers met toestemming van de directie van Rusthof onderzoek doen naar 'energieën' van overledenen. Samen met een medewerker gingen de zes na sluitingstijd de begraafplaats op.

Dat de zes bij meerdere graven hebben geprobeerd te 'communiceren' met de overledenen, zorgde voor geschokte reacties. Nabestaanden waren daar niet van op de hoogte. Dat het onderzoek had plaatsgevonden, kwam aan het licht doordat een van de leden een camera liet liggen. Daarop stonden beelden van mensen die op de begraafplaats rondlopen met apparatuur en lichtgevende balletjes, in een poging daarmee met overledenen, waaronder kinderen, te communiceren.

Dat vader Floor Drost uit Amersfoort nu aangifte gedaan heeft tegen de medewerker van Rusthof die bij het onderzoek aanwezig was, is volgens hem het gevolg van het feit dat de zes mensen zelf niet een-op-een met hen willen praten over wat er precies gebeurd is bij de graven.

Drost stelt dat de medewerker had moeten ingrijpen op het moment dat er apparatuur op graven werd gelegd, omdat vooraf was afgesproken dat er geen graven zouden worden aangeraakt. Overigens is de groep tijdens het onderzoek opgesplitst, waardoor de medewerker de helft van de groep uit het zicht is verloren.

Het Openbaar Ministerie behandelt intussen ook nog een aangifte van grafschennis, die collectief gedaan is door tientallen nabestaanden die een dierbare op Rusthof hebben liggen. De begraafplaats ligt weliswaar op het grondgebied van Leusden, maar is eigendom van de gemeente Amersfoort.