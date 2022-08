Met hooibalen, poppen en spandoeken bereiden boze boeren zich voor op een boerenprotest tijdens het internationale wielerevenement La Vuelta. Bij de tweede etappe zaterdag demonstreren boeren onder andere langs het parkoers tussen Woudenberg en Scherpenzeel. "Het wordt een spannende dag voor ons."

Met strobalen die schrijven 'SOS Dutch farmers', spandoeken op de grond en op daken van gebouwen en levensgrote poppen gemaakt van stro, willen de boeren het publiek van de La Vuelta raken. Want Europese aandacht is hard nodig volgens Teus van der Wild, de initiatiefnemer van de actie. "Brussel zou nog wel eens onze redding kunnen zijn. Daarnaast gaat het de Franse en Duitse boeren ook aan wat hier gebeurt. Zij zijn bang dat zij de volgende zijn."

Het is niet de bedoeling om tijdens de demonstratie het wielrenevenement te verstoren. "We hebben afgesproken dat als wij geen belemmeringen vormen, we zendtijd krijgen. Het is dus voor beide partijen het beste om vreedzaam te demonstreren."

Toch wordt het een spannende dag voor Van der Wild. Doordat er veel boeren op eigen houtje acties willen organiseren, is hij bang dat sommigen wel van plan zijn het evenement te verstoren. "Er hoeven er maar een paar bij te zitten die het verpesten voor de rest en dan krijgen we geen zendtijd meer. Dat zou zonde zijn."