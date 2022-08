Een Oekraïense vluchteling is donderdagochtend uit de gemeentelijke opvang in Scherpenzeel gezet. Volgens de gemeente viel de man anderen lastig en is hij schuldig aan diefstal.

De gemeente heeft de man laten weten dat hij niet meer welkom is in Scherpenzeel. "Dat gedrag past natuurlijk bij niemand en dus ook niet bij iemand die bij ons hulp en onderdak vraagt en aangeboden heeft gekregen", aldus burgemeester Wimar Jaeger. "Het is van belang de veiligheid te waarborgen." De burgemeester benadrukt dat het niet de bedoeling is dat 'één rotte appel' een negatief beeld neerzet van vluchtelingen. "Zo wordt het verpest voor alle andere vluchtelingen die met dankbaarheid voor onze gastvrijheid op een voor hen en ons prettige wijze in ons dorp verblijven." "Scherpenzeel heeft de deur ruimhartig opengezet voor mensen die om welke reden dan ook op de vlucht zijn. Maar er is geen plaats voor mensen die misbruik maken van die gastvrijheid", besluit de burgemeester. De opvang in het voormalige pand van de ALDI in Scherpenzeel ging in juli openom vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Het gaat om crisisnoodopvang, wat inhoudt dat de vluchtelingen er slechts enkele dagen overnachten, voordat ze doorstromen naar een plek waar ze langer mogen blijven.