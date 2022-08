Wie in Barneveld woont en nog een fiets heeft staan die nooit gebruikt wordt, kan die doneren aan Oekraïense vluchtelingen. Die oproep doet de gemeente, omdat veel Oekraïners wel een fiets kunnen gebruiken.

"Dames-, heren- en kinderfietsen; alle fietsen zijn welkom", aldus de gemeente. Wie nog een exemplaar heeft staan, wordt gevraagd eerst even te appen naar de beheerder van de opvanglocatie en hem vervolgens in te leveren. Dat kan tussen 12.00 en 20.00 uur bij de opvanglocatie De Glind (aan de Postweg) of bij De Parel aan de Hunnenweg in Voorthuizen.

Hoeveel fietsen er precies nodig zijn, is niet duidelijk, maar volgens de gemeente zijn er heel wat vluchtelingen die graag een ritje door het dorp zouden maken. "Alleen zijn er niet genoeg fietsen voor hen beschikbaar. Heeft u nog een goedwerkende fiets die u niet meer gebruikt? U maakt er een vluchteling blij mee."