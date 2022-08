De gemeente Woudenberg heeft een nieuwe locatie gevonden voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om autobedrijf JAMES Autoservice aan de Europaweg. De eigenaar van het bedrijf stelt de eerste verdieping beschikbaar voor 67 vluchtelingen. Op de begane grond zit de autoshowroom.

Op dit moment verblijven de vluchtelingen - 69 in totaal - op recreatieterrein Eben-Haëzer, gelegen in de bossen, grenzend aan Woudenberg en Maarn, maar dit diende als een tijdelijke oplossing. De gemeente Woudenberg zocht daarom verder en kwam uit bij het autobedrijf. Met de eigenaar is een mondeling akkoord voor een periode van twee jaar overeengekomen.

Het pand aan de Europaweg moet plek gaan bieden aan 67 Oekraïense vluchtelingen, maar op dit moment is het nog niet bewoonbaar. In september wordt begonnen met de verbouwing. De verwachting is dat het pand aan het eind van het jaar klaar is.