Een vermagerde en vervuilde hond is door de politie in Amersfoort uit een woning gehaald en in beslag genomen.

De hond, een kruising van meerdere rassen, gaat eerst naar een dierenarts voor de noodzakelijke zorg. Daarna wordt hij ergens in Nederland opgevangen om vervolgens naar een nieuw baasje te gaan. De politie was vaker in de betreffende woning geweest vanwege nalatige zorg voor dieren. Bij een nadere controle deze week werd de hond aangetroffen. Het dier zat in een vervuilde bench, maar het is de politie niet duidelijk of de hond daar altijd in verbleef. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort