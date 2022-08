Als een vrachtwagen passeert, trillen bij Peter Lodewijks aan de Anna Paulownalaan de deuren en de ramen. En het leidt vooral ook tot geluidsoverlast. Maar na jaren van ergernis lijkt nu eindelijk een oplossing in zicht voor de verzakte waterafsluitkranen in de Utrechtseweg.

De afsluiters, zeven in totaal, bevinden zich in het wegdek ter hoogte van de watertoren. Daaronder lopen veel waterleidingen. De afgelopen jaren trokken omwonenden meerdere keren aan de bel bij de gemeente Amersfoort, die verschillende pogingen ondernam om door verzakking ontstane kuilen te egaliseren, echter zonder blijvend resultaat.

De overlast is dermate ernstig, aldus Lodewijks, dat de bewoners er wanhopig van worden. Buiten zitten is er niet bij. Bovendien is de situatie gevaarlijk. "Automobilisten proberen de kuilen te ontwijken, passeren de dubbele strepen en komen op de andere weghelft. Ik hou mijn hart vast als daar zaterdag tijdens La Vuelta (Spaanse wielerronde, red.) 150 wielrenners overheen komen.''

Sinds eind vorig jaar vond Lodewijks voor zijn klachten over geluidshinder geen gehoor meer bij de gemeente. "Soms is het schrikeffect van 'knallende voertuigen' zodanig dat we van zeer nabij schietoefeningen van de artillerie menen te beleven'', schreef hij in september. "Vrachtwagens met losse lading en bestelwagens met een aanhangwagen zijn het ergst.''

Onlangs is het straatwerk ter plekke verhoogd, laat gemeentewoordvoerder Joost Mulder weten. "Om nieuwe verzakkingen tegen te gaan, wordt na de bouwvak beton gestort rondom de afsluiters.''

Daarmee zou het probleem voorgoed verholpen moeten zijn. Overigens verwacht Mulder zaterdag geen problemen met de doorkomst van het wielerpeloton. "Professionele wegrenners zijn wel wat hobbels gewend. Ook de koersdirectie heeft het wegdek van de Utrechtseweg veilig genoeg bevonden.''