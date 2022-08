De crisisnoodopvang van honderd asielzoekers in sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 is op 15 augustus 2022 gestopt. De sporthal kan weer door scholen en verenigingen worden gebruikt. De locatie gold sinds 29 juni als overloop voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Burgemeester Lucas Bolsius: ,,We zijn dan dankbaar voor de vaak hartverwarmende inzet van iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze tijdelijke opvang.’’

De vluchtelingen die in de sporthal hun onderkomen hadden zijn de afgelopen tijd weer op andere plekken in het land ondergebracht. De opvang was nodig omdat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te vol is. Hierdoor is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet meer in staat om de wettelijke taak om alle asielzoekers op te vangen uit te voeren.

De minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben daarom een dringende oproep voor hulp gedaan aan de gemeenten. Amersfoort hielp hier aan mee met de inzet van Sporthal Zielhorst.