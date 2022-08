Aan het Zandoogje in Nijkerk is rond 5.00 uur een brand uitgebroken in een container. Dit is niet de eerste keer dat er in Nijkerk een container in de fik staat. Afgelopen zondag stonden er op nog twee plekken papiercontainers in brand. Toen ging de politie uit van brandstichting.

Hoe deze container in brand is gevlogen, blijft voor nu onduidelijk. Na aanleiding van meerdere brandstichtingen de afgelopen periode in Nijkerk, heeft de gemeente besloten de kleinere containers die aan het Zandoogje stonden te vervangen voor een grote. Deze wordt op maandag geplaatst en op vrijdag opgehaald, omdat over het algemeen de brandstichtingen in het weekend plaatsvonden. Dit mocht echter niet baten. De container die op het parkeerterrein bij de Boni stond is flink beschadigd, onder andere de bodem is volledig verbrand. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort