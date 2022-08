De burgemeester van Amersfoort heeft op woensdag 17 augustus twee woningen gesloten omdat er handelshoeveelheden drugs zijn gevonden. Het gaat om woningen aan de Curaçaolaan in het Bergkwartier en de Crocusstraat in het Soesterkwartier.

Duidelijk is dat er sprake was van drugshandel vanuit de woningen. Voor een periode van drie maanden mag niemand deze woningen betreden. Zodra de woningen weer op de juiste manier in gebruik genomen kunnen worden, wordt de sluiting opgeheven.

Amersfoort kampt al een tijdje met illegale drugshandel. Zo werd er laatst door de politie in Amersfoort nog mee gekeken met een deal, waarna de dealer en koper werden opgepakt.