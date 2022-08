Bedrijfspand De Argonaut aan het Stationsplein in Amersfoort is over zo'n 3 meter afgezet met hekken en rood-wit afzetlint. Dit om te voorkomen dat mensen er vlak langs lopen of hun fiets parkeren. Een korte blik naar boven, maakt duidelijk waarom.

In de oranje gevel is een verticale scheur te zien tussen twee van de ronde ramen. De scheur eindigt op weer een nieuwe scheur. Ook enkele bakstenen zijn beschadigd. Gebouwbeheerder MVGM heeft uit voorzorg hekken laten plaatsen. Volgens woordvoerder Brugt Groenevelt van de gemeente Amersfoort wordt er door de eigenaar onderzoek gedaan naar de oorzaak van de gevelscheuring. In het gedeelte van het bedrijfsverzamelgebouw waar de scheuren zitten, zijn organisaties gehuisvest op het gebied van gezondheidszorg. Het pand was dinsdag niet gesloten en werknemers konden gewoon naar hun werk.