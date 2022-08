In verband met werkzaamheden bij Amersfoort rijden er toch wel enkele vervangende bussen op 16 augustus. Op het station is vanaf de tweede helft van dinsdagavond geen treinverkeer mogelijk. Vanaf ongeveer 21.30 uur rijden er bussen tussen Barneveld Centrum en Amersfoort Centraal.

Eerder liet de NS weten dat er door een gebrek aan bussen en chauffeurs geen vervangend vervoer mogelijk zou zijn. Uit een persbericht van Connexxion blijkt dat de vervoerder voor reizigers met de Valleilijn, wel vervangende bussen tussen Amersfoort en Barneveld heeft kunnen regelen.

De laatste trein naar Barneveld vertrekt op dinsdag om 21.09 uur, de laatste trein vanuit Barneveld naar Amersfoort rijdt om 21.43 uur. Vanaf 21.30 uur is er tussen de twee plaatsen vervangend busverkeer aanwezig. Meer informatie over de dienstregeling is te vinden op www.connexxion.nl.