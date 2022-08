Met getrokken tasers heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een 54-jarige Amersfoorter uit zijn woning gehaald. De bewoner van een huis aan de Flintsteeg wordt verdacht van het plegen van een (zware) mishandeling.

Toen er een melding binnenkwam over de verdachte, nam de politie geen enkel risico. Met kogel- en steekwerende vesten aan, gingen agenten rond de klok van 1.30 uur de woning in het centrum van Amersfoort binnen.

Hierbij werd de man, een 54-jarige Amersfoorter, zonder geweld aangehouden. Dit kon doordat de politie dreigde met de taser. Met dit stroomstootwapen kunnen elektrische schokken worden toegediend waarmee de verdachte tijdelijk kan worden uitgeschakeld.

"Wij kregen een melding over een geweldsituatie in een woning, waarbij mogelijk ook een wapen in het spel was. De agenten op straat maken dan een plan en nemen geen enkel risico", duidt een politiewoordvoerder de situatie maandagochtend.

Onderzoek

De verdachte is aangehouden voor (zware) mishandeling. Verdere informatie kon de politie op dit moment nog niet geven. Het onderzoek wordt voortgezet.